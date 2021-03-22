В Петербурге подростки погасили снегом Вечный огонь

Петербургские полицейские разыскивают подростков, которые погасили пламя Вечного огня на братской могиле советских воинов.

Как сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, инцидент произошел днем 21 марта. В полицию поступило сообщение о том, что кто-то погасил пламя на мемориале в Верхнем парке Красного Села.

Специалисты соответствующих служб оперативно восстановили горение. Правоохранители же установили по камерам наблюдения, что в произошедшем виноваты двое подростков. Они забросали пламя снегом и ушли по направлению к улице Равенства.

Сотрудники полиции работают над установлением личностей и розыском подростков. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Справка "РГ"

Мемориал в Верхнем парке Красного Села посвящен памяти воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Здесь находится братская могила, в которой покоятся останки 2144 человек.