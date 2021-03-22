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22.03.2021 12:43
Рубрика: Власть

В Петербурге предложили освободить от НДФЛ опекунов при дарении имущества

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге депутаты предложили освобождать от уплаты НДФЛ опекунов при оформлении дарственных на имущество.

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Как сообщают в аппарате автора законодательной инициативы депутата Дениса Четырбока, сейчас опекуны, если им дарят имущество, вынуждены платить налог на доходы физических лиц. От налога освобождены только близкие родственники - родители, дети или супруги, а также усыновители или приемные родители.

Однако по факту зачастую опекуны, получающие в дар квартиры от опекаемых, являются для них единственными близкими людьми, даже если они не связаны кровными узами.

Практика показывает, что часто опекуны берут на себя большое финансовое бремя, ухаживая за тяжелобольными людьми, и уплата НДФЛ для многих из них становится неподъемной.

Сейчас законодательная инициатива об отмене НДФЛ для опекунов рассматривается в петербургском парламенте, затем ее направят в Госдуму.

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