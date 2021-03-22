В горах Сочи сноубордистка провалилась под снег на 2,5 метра

На одном из горнолыжных курортов Сочи в метре от трассы сноубордистка провалилась под снег на 2,5 метра. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram.

По словам девушки, инцидент произошел, когда она выезжала из леса в сторону трассы. Она ехала к следам однако закопалась в снегу по пояс. Предприняв попытки выбраться, она провалилась еще глубже. Девушка признается, что в момент падения испытала сильный страх, а когда перестала проваливаться, боялась пошевелиться, чтобы не уйти еще глубже. Ее просьбы о помощи заглушал плотный снег.

Пострадавшей повезло, что она каталась вместе с друзьями, которые и помогли ей выбраться. Она напомнила, что нельзя выезжать одному с трасс и нужно всегда ехать в поле видимости других людей, а также положить в рюкзак веревку.

В пресс-службе горного курорта корреспонденту "РГ" подчеркнули, что инцидент произошел вне трассы.