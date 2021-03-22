В Ростовской области расследуют геноцид народов СССР в 1941-1943 годах

Расследование уголовного дела о геноциде народов СССР и установление исторической справедливости не позволит в будущем фальсифицировать данные о событиях времен Великой Отечественной войны, рассказал заместитель губернатора Ростовской области Вадим Артемов.

"Это нельзя забывать. И - принципиально - это нельзя простить. Наша задача - сделать все, чтобы помять о преступлениях немецко-фашистских захватчиков и об их жертвах не исчезла. Об этом должны помнить и нынешнее, и будущие поколения", - ранее заявил Вадим Артемов.

Напомним, то глава СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что Следственный комитет России решил объединить уголовные дела о зверствах нацистов против мирного населения в одно - о геноциде народов СССР. Бастрыкин упомянул, что среди расследуемых дел - массовые убийства мирных граждан в Ростовской области в 1942 году. Один из вопиющих случаев - рядом с поселком Змиевская Балка, городом Шахты и в Морозовском районе расстреляли более 30 тысяч человек.

На Дону сотрудники регионального управления Следственного комитета уже приступили к расследованию уголовного дела по статье "Геноцид". Они проводят молекулярно-генетическое исследование останков жертв немецкой оккупации и проверяют информацию о ранее неизвестных братских могилах.

Уголовное дело было возбуждено по факту обнаружения в Миллеровском районе захоронения 1942-1943 годов, где было извлечено 266 костных останков неизвестных лиц с телесными повреждениями, свидетельствующими о насильственной смерти.