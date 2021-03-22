На перегоне в Челябинской области локомотив потерял колесную пару

В Челябинской области выясняют обстоятельства ЧП на железной дороге, где из-за схода колесной пары локомотива едва не произошло крушение грузового поезда.

Жертв и пострадавших нет, сообщили в понедельник в Уральском следственном управлении СК на транспорте.

- Сегодня в 04.08 утра на 338 километре перегона Буранная - Гумбейка Южно-Уральской железной дороги произошел сход колесной пары локомотива грузового поезда, - передает следственное ведомство.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Опрашиваются сотрудники локомотивной бригады. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.