На поверхности Оби завершилось контролируемое выгорание углеводородов

На поверхности реки Обь вечером 21 марта завершилось контролируемое выгорание углеводородов. "Это был наиболее безопасным для окружающей среды способ утилизации продуктов газопереработки", - пояснили в пресс-службе "СибурТюменьГаза".

Напомним, шестого марта в акватории Оби в районе Нижневартовска в результате разлива углеводородов вспыхнул пожар, отмечалось факельное горение на площади 1,2 тысячи квадратных метров. В результате происшествия ожоги получил 60-летний рыбак: он пересекал реку на снегоходе (вероятно, искра от транспортного средства могла послужить причиной возгорания).

Обстоятельства инцидента расследуются. Тем временем газоперерабатывающее предприятие проведет мониторинг поврежденного продуктопровода: его либо будут ремонтировать, либо проложат новую "нитку". Пока прорабатываются оба варианта.

"Исследованы пробы воды с разных точек реки, взятые 18 марта: ниже по течению от продуктопровода превышений предельно допустимых концентраций по углеводородам не выявлено. В отобранных в 500 метрах выше по течению специалисты продолжают фиксировать превышение ПДК", - сообщает пресс-служба компании.