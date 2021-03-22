В Екатеринбурге два микрорайона затопило из-за аварии

Два екатеринбургских микрорайона - Лечебный и Заречный - затопило сегодня утром.

На снятых на Сибирском тракте в районе психлечебницы видеороликах заметно, что уровень воды довольно высок, и даже внедорожники форсируют поток очень аккуратно.

"Аварийные бригады приступают к отключению магистрали диаметром 400 мм. Это крупный водовод, поэтому и большой объем излива", - откликнулся официальный паблик "Водоканала" в комментариях к записи. По информации предприятия, течет из колодца в районе улицы Курганская.

В Заречном точное место повреждения пока не установлено, но, исходя из объема воды на улицах, авария могла произойти на трубе диаметром 600 мм.

Специалисты пояснили: аварии на крупных магистралях случились из-за резкого перепада температур - с почти плюсовых днем до минус 10-12 градусов ночью.

Служба благоустройства "Водоканала" в ближайшее время начнет чистить проезжую часть. Завершить ремонтные работы обещают сегодня к восьми вечера.