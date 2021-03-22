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22.03.2021 13:13

В тройку лучших электромонтеров УрФО вошли сразу две ямальские команды

В столице Ямала завершился финальный этап конкурса профессионального мастерства "Славим человека труда!" в Уральском федеральном округе в номинации "Лучший электромонтер". Второе и третье место заняли работники АО "РСК Ямала" из городов Муравленко и Салехард.
Фото: Пресс-служба АО "РСК-Ямала" Фото: Пресс-служба АО "РСК-Ямала"
Фото: Пресс-служба АО "РСК-Ямала"

16 представителей профессии из пяти субъектов УрФО показали свои знания и навыки. Конкурс проводился в три этапа: теория, практика и выполнение комплекса первой помощи пострадавшему от действия электрического тока.

Соревнования были командными, и наиболее сильными оказались команды профессионалов северных территорий - ХМАО и ЯНАО. Пальма первенства у ханты-мансийских электромонтеров, второе и третье место забрали ямальские команды из городов Муравленко и Салехарда.

Работники АО "РСК Ямала" ранее представляли свою компанию на региональных конкурсах, занимая призовые места. В этот раз Михаил Бодаш, Андрей Пазин, Владимир Хомич и Евгений Денисов смогли показать и доказать, что лучшие электромонтеры трудятся на Ямале.

Победителям и лауреатам конкурса вручили дипломы первой, второй и третьей степени, а также гранты от губернатора Ямала в размере 70, 50 и 30 тысяч рублей за первые три места соответственно.

Благодаря таким конкурсам повышается престиж рабочих профессий и статус человека труда, в производственную сферу всё охотнее идут молодые люди с новым мышлением. Параллельно с профессионалами своего дела соревновались студенты - будущие электромонтеры. Именно на таких мероприятиях работодатели замечают самых активных молодых людей.

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго".

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