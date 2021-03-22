Роспотребнадзор предлагает увеличить количество детей в отрядах лагерей до 75%. Соответствующие изменения подготовлены в постановление главного государственного санитарного врача РФ.

"Количество детей в отрядах (наполняемость) должно быть не более 75% от проектной вместимости организации отдыха детей и их оздоровления. Принятие решения о работе палаточных лагерей осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации с учетом эпидемиологической ситуации в субъекте Российской Федерации", - говорится в проекте.

В документе также предлагается отменить требование об отдыхе детей в пределах своего региона, но подчеркивается, что поездка должна быть организована с учетом эпидситуации.