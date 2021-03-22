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22.03.2021,  
10:46
Текст:  Светлана Цыганкова

Секретный тоннель для советских подлодок показали на видео

Секретный тоннель для советских подлодок в Черном море показали на видео в программе "Военная приемка" телеканала "Звезда". Этот сквозной тоннель на глубине 216 метров от поверхности, длиной 800 метров и глубиной восемь метров использовали для ремонта подводных лодок и загрузки ракет с ядерными боеголовками.

Фото: Илья Питалев \ РИА Новости
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Как выглядит этот канал в горе, при строительстве которого отсюда вывезли порядка 120 тысяч тонн породы, можно увидеть в программе. Кстати, ракеты с ядерными боеголовками хранились здесь же за огромными воротами.

Юрий Тарариев, директор военно-исторического музея фортификационных сооружений, рассказал, что в этот канал для постановки в сухой док свободно заходили подводные лодки типа "Малютка". Это самые малоразмерные субмарины СССР и они вместе со средними подводными лодками "Щука" составляли основу Черноморского флота в годы Великой Отечественной войны . Всего было построено 153 "Малютки". И эти подлодки до сих пор находят на дне моря.

А вот для захода в секретный тоннель субмарин проекта 613 их приходилось притапливать, а еще срезать рамку.

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