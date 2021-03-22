Семьи и друзья олимпийцев по всему миру готовы болеть дистанционно

Решение Организационного комитета Олимпиады в Токио о запрете на посещение Игр иностранными болельщиками, безусловно, расстроило. Но есть особая категория болельщиков, для которой запрет - не просто огорчение, а нечто близкое к личной трагедии. Речь о родителях, родственниках и друзьях спортсменов.

Одними из первых на грустную новость из Японии отреагировали в Австралии. Национальный олимпийский комитет Австралии пообещал наладить связь между атлетами и их родней, чтобы они находились в постоянном контакте. А у родственников австралийских пловцов существует многолетняя традиция собираться в организованные группы и следовать за сборной на соревнования в разные страны. И на этот раз они решили не отчаиваться и все равно весело и, главное вместе, болеть за своих. Вместо путешествия в Японию планируют коллективно снять гостиницу в Брисбене или Голд-Косте, прибрежных городах Австралии, где собираются организовать своего рода клуб "дистанционных" болельщиков.

На решение токийских организаторов отреагировали и в других частях света. "Этого стоило ожидать. Но все же это сильно разочаровывает, потому что мои мама и папа очень меня поддерживали все эти годы и готовились к поездке в Токио", - заявила канадская регбистка Кэролин Кроссли. Теперь они, как и австралийские коллеги, пытаются организоваться, чтобы следить за одними из фаворитов турнира по женскому регби по телевизору. Британский спринтер Джоди Уильямс заявила, что ей точно "будет сложно без семьи". "Все они были со мной в 2016-м в Рио , и это был действительно особенный опыт, я рада, что им удалось это испытать", - заявила Уильямс. И добавила, что, как и многие другие олимпийцы, рада самому факту, что на трибунах все-таки будут болельщики и не важно, какую страну они представляют, главное - не выступать на пустых стадионах.