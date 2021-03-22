Семьям погибших пожарных и таможенников дадут компенсации

Речь в документе идет о сотрудниках, погибших из-за травм, полученных при исполнении обязанностей.

Как отмечается в пояснительной записке, выплата предлагается по аналогии с действующей компенсацией членам семьи сотрудников МВД, погибших при несении службы.

Компенсация будет рассчитываться как разница между частью денежного довольствия, которая приходилась на члена семьи, и назначенной пенсией по случаю потери кормильца.

Закон в случае принятия вступит в силу с июля 2021 года.