СК объединит дела о зверствах нацистов против мирных граждан СССР

Следственный комитет России объединит все дела о зверствах нацистов против мирного населения в одно - о геноциде против народов СССР. Об этом рассказал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Ранее были заведены отдельные дела о массовых убийствах, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в Новгородской и Ростовской области, в Ейском детском доме, в концлагерях под Псковом и Симферополем.

"При объединении всех дел в одно учитывался масштаб карательных действий и полученные доказательства их направленности на полное уничтожение мирного населения советских республик", - цитирует РИА Новости главу СК.

Ранее сообщалось, что прокуратура Крыма попросила Верховный суд республики дорасследовать дело о зверствах нацистов на полуострове. Речь идет о деле, возбужденном 28 июля 1969 года Управлением КГБ при Совете министров Украинской ССР по Крымской области в связи с фактами массового уничтожения советских граждан нацистскими военными преступниками в Крыму.