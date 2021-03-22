В альянсе Меркель еще один депутат сложил мандат из-за скандала

В консервативном альянсе канцлера Меркель продолжается череда скандалов. Как пишет Die Welt, на этот раз полномочия добровольно сложил депутат бундестага от фракции ХДС/ХСС, член баварского Христианского-социального союза Тобиас Зех. Причина - "потенциальный конфликт интересов", в котором могут обвинить 39-летнего политика из-за совмещения мандата и бизнеса.

Дело в том, что господин Зех владеет консалтинговой фирмой, которая "сыграла решающую роль" в избирательной кампании в Македонии на стороне консервативной "Внутренней македонской революционной организации - Демократической партии за македонское национальное единство". "Я слагаю полномочия, чтобы защитить свою семью и предотвратить возможный ущерб для своей партии из-за оценочных суждений, - написал политик в SMS своим коллегам. - Хотя я всегда стремился строго отделить свою предпринимательскую деятельность от депутатской, но понимаю, что в таких случаях очень трудно обозначить для внешней аудитории четко очерченные границы, чтобы это выглядело прозрачно и правдоподобно".

Издание отмечает, что Христианско-демократический союз, в котором состоит Меркель, и его младший партнер ХСС переживают "турбулентные недели". Огромным ударом по альянсу стал скандал с масками, в котором оказались замешаны сразу два депутата бундестага (по совместительству - бизнесмены). Еще в конце февраля в получении "комиссионных" на шестизначную сумму обвинили баварца Георга Нюсляйна (ХСС), которому пришлось сдать мандат, выйти из партии и отказаться от участия в предстоящих осенью выборах. По версии следствия, компания господина Нюсляйна получила 600 тысяч евро от фирмы-поставщика из его избирательного округа, которой досталось право на поставки масок для минздрава ФРГ и минздрава Баварии. Аналогичное подозрение было выдвинуто против его коллеги по фракции Николаса Лёбеля (ХДС). Он и сам признал, что принадлежащая ему фирма получила около 250 тысяч евро за посредничество между поставщиком масок в земле Баден-Вюртемберг и двумя частными компаниями в городах Гейдельберг и Мангейм. Не удивительно, что на фоне этих громких разбирательств консерваторы потерпели 14 марта поражение на выборах в Баден-Вюртемберге - как и в земле Рейнланд-Пфальц.

Между тем расследование, связанное с госзакупками масок, ведется в отношении депутата баварского ландтага (земельного парламента) и бывшего министра юстиции Альфреда Заутера. Но и это еще не все: недавно фракцию в бундестаге покинул депутат ХДС от Тюрингии Марк Хауптманн после обвинений в лоббизме и получении денег от правительств иностранных государств.

На фоне коррупционных скандалов, которые пришлись особенно некстати в год "супервыборов" (пройдут 26 сентября), а также проблем с темпами вакцинации рейтинг правящего альянса ХДС/ХСС опустился ниже 30-процентного порога. Это следует из опроса центра Civey, проведенного специально для журнала Spiegel. По сравнению с концом февраля консерваторы потеряли 4 процентных пункта. "И хотя правительство прошло первый пик кризиса, связанного с пандемией "короны", исход осеннего голосования кажется совершенно непредсказуемым", - заключает издание.