В Пензенской области два человека погибли при пожаре

Трагедия произошла в Городищенском районе Пензенской области. В ночь на воскресенье в селе Вышелей сгорел деревянный частный дом. Погибли два человека, сообщили в ГУ МЧС по Пензенской области.

Личности погибших установлены. Это женщина 1964 года рождения и мужчина 1974 года рождения.

Для тушения пожара привлекалось три единицы спецтехники. Причина возгорания устанавливается.

Днем ранее в Пензенской области сгорели еще два срубовых дома. Не обошлось без жертв, в обоих случиях погибли хозяева домовладений в Нижнеломовском районе и Кузнецке.