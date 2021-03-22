В России началась Всероссийская неделя финансовой грамотности

"Азбука финансовой грамотности со Смешариками" стала самым популярным образовательным мультсериалом в России. Количество его просмотров на всех ресурсах превысило 100 млн. Об этом создатели мультфильма рассказали на открытии VII Недели финансовой грамотности для детей и молодежи, которая сегодня стартовала в нашей стране.

Неделя финансовой грамотности - ежегодная информационно-просветительская кампания, цель которой помочь детям и молодежи разобраться в денежных вопросах, научить принимать разумные финансовые решения в будущем, а также рассказать родителям о значении финансового воспитания в современном мире. В Неделе примут участие 85 российских регионов, в которых состоятся очные и онлайн мероприятия.

Неделя в России проходит в рамках Global Money Week (GMW) - традиционной международной акции по повышению финансовой грамотности молодых людей с самого раннего возраста. В этом году она проводится в 147 странах под девизом "Береги себя и свои деньги!". Символическое открытие GMW состоялось при участии Королевы Нидерландов Максимы.

Основные события VII Недели финансовой грамотности в России проходят на площадке "Ваши финансы" в социальной сети ВКонтакте. Здесь начался образовательный марафон финансовых знаний - My Money Fest. Программа фестиваля адаптирована для детей и молодых людей разных возрастов и их родителей.

Открытие посвятили самым юным гостям фестиваля. Дети в прямом эфире встретились с авторами мультфильма "Смешарики" и заместителем министра финансов Михаилом Котюковым, которым задали вопросы о личных финансах: что такое деньги и откуда они берутся, кто придумывает картинки на купюрах, почему банку нужно отдавать кредит, ссорятся ли Смешарики из-за денег и многие другие.

Открывая IIV Неделю финансовой грамотности для детей и молодежи Михаил Котюков отметил: "Неделя финансовой грамотности - отличный повод разрушить многочисленные стереотипы о финансах. Задуматься и получить ответы на очень важные вопросы. Кстати, с этим прекрасно справляются авторы "Азбуки финансовой грамотности со Смешариками". На простых примерах создатели мультфильмов рассказывают детям о сложных нюансах мира финансов, учат оценивать свои возможности, делать рациональный выбор, прогнозировать последствия решений и нести ответственность за свои поступки.

Все, о чем говорят Смешарики, актуально и для детей, и для взрослых. Не случайно "Азбука финансовой грамотности со Смешариками" пользуется такой популярностью.

Уверен, что вклад в такую популярность внесли и родители. И это, здорово! Ведь именно в семье, на практике, вырабатываются правильные финансовые навыки, формируются верные установки, которые помогают семьям повышать свое благосостояние и уровень жизни".

Во время трансляции открытия организаторы объявили о Всероссийском творческом конкурсе рисунков "Азбука финансовой грамотности со Смешариками". Любой ребенок может придумать название и дизайн монет и купюр для героев одноименного анимационного сериала и выложить этот рисунок в социальные сети с хештегами: #смешарфинанс и #вашифинансы.

Родители в первый день фестиваля посетили онлайн-лекции с экспертами Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России, предпринимателями, психологами, популярными блогерами и журналистами. Они рассказали, как разговаривать с детьми о деньгах, как научить их пользоваться финансовыми инструментами и ставить перед собой цели. Также спикеры порекомендовали игры, которые можно использовать, чтобы воспитать в детях правильное отношение к финансам.

На международном уровне в рамках церемонии открытия Global Money Week своими идеями о том, как повысить финансовое образование детей и молодежи, в прямом эфире поделились Анхель Гурия, Генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития, Королева Нидерландов Максима, специальный представитель Генерального секретаря ООН по вопросам инклюзивных финансов, а также представители пяти стран, включая Россию. Анна Зеленцова - российский сопредседатель Глобального партнерства за финансовую доступность "Группы двадцати" рассказала о вкладе России в международную повестку и представила российский опыт.

Мероприятия My Money Fest продлятся до 28 марта. Его участников ждут эфиры с более чем 60 экспертами из Минфина России, Банка России, ведущих коммерческих компаний и общественных организаций, онлайн дискуссии со звездными гостями и молодыми людьми, у которых уже сеть свое дело, а также тесты, конкурсы и призы от партнеров.

В свою очередь события, приуроченные к Неделе финансовой грамотности, продолжатся и в апреле. Так, в регионах пройдут открытые уроки по финансовой грамотности для старшеклассников "Финансовая математика на ЕГЭ и в жизни: сколько стоит ошибка?". Сценарий урока был разработан специально для Недели руководителем федеральной группы разработчиков ЕГЭ по математике, директором Московского Центра непрерывного математического образования Иваном Ященко. Видео-материал подготовлен в формате, подходящем для проведения уроков и классных часов по теме финансовой грамотности.