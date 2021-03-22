В Таиланде начали испытывать на людях собственную вакцину

Таиланд приступил к испытаниям собственной вакцины от коронавируса на добровольцах. Как передает Reuters, применять ее начнут в следующем году.

"Ожидается, что вакцина, производимая тайцами для тайцев, будет использована в следующем году", - заявил один из представителей группы разработчиков. Созданием вакцины занимается Государственная фармацевтическая организация совместно с факультетом тропической медицины Университета Махидол и одной из американских некоммерческих организаций.

По мнению представителей минздрава королевства, "использование этого препарата может дать стране больше свободы в ее действиях по борьбе с COVID-19".

Согласно последним данным, в Таиланде зарегистрировано почти 28 тысяч случаев заражения коронавирусом, умер 91 человек. К концу года вакцинировать планируется не менее половины населения страны. Для этого пока будет использоваться препарат AstraZeneca, который будет производиться на местном уровне с июня.