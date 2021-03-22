Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
22.03.2021,  
13:26
Текст:  Антон Валагин

Высадку российских десантников в Беларуси показали на видео

Белорусские и российские десантники отработали совместную высадку в рамках совместного тактического учения, проходящего на территории Республики Беларусь.

Фото: YouTube
Испытания колесной САУ "Мальва" начнутся в 2022 году

- Голубые береты совершили погрузку на самолет Ил-76 на аэродроме Магулищи и высадились на Осиповичском полигоне. Всего десантировалось 120 военнослужащих, - рассказали в Минобороны РБ.

14 марта в Беларуси начались совместные учения ВДВ РФ и ССО РБ. В них участвуют личный состав 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады белорусских Сил специальных операций и порядка 100 человек из 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, дислоцированной под Псковом. Учения продлятся до 27 марта.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Forbes впечатлили возможности МиГ-31 в Арктике 21.03.2021
Стрельбы крупнейшего корабля на воздушной подушке сняли на видео 18.03.2021
Произведение искусства: американский пилот развеял мифы о МиГ-23 18.03.2021
учения
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
На "Гремящем" и "Волхове" изучают правила судоходства в Суэцком канале 20.03.2021
Тренировки берегового комплекса "Бал" прошли на Каспии 16.03.2021
В России начались учения танкистов ЗВО и Республики Беларусь 15.03.2021
Беларусь
Под Нижним Новгородом пройдут учения танкистов России и Беларуси 14.03.2021
Новейший белорусский ЗРК сможет применять два типа ракет 11.03.2021