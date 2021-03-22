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Вышел русский трейлер "ведьмовского" хоррора "Заповедь зла"

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    22.03.2021, 16:08
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

Канадский фильм ужасов The Curse of Audrey Earnshaw, для российского проката получивший название "Заповедь зла", обзавелся локализованным трейлером. Ролик, демонстрирующий весь мракобесный спектр приемов "ведьмовских хорроров", опубликован на YouTube.

Фото: youtube.com
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Действие там по-шьямалановски развернуто в "ортодоксальной коммуне, отрезанной от цивилизованного мира", причем коммуна данная терпит неурожай, болезни и голод.

"Год за годом жители проводят уникальные обряды в надежде, что темные времена закончатся и мать земля снова будет благосклонна к ним. Но лишь дом Агаты Эрншоу на окраине деревни озарен божьей милостью: земля здесь плодородна, а урожая хватило бы не на одну семью", - сообщает синопсис.

Озлобленные соседи обращают внимание на указанный факт, традиционно клеймят женщину ведьмой, винят, что это именно она навлекла порчу на их край. "Но в попытке наказать Эрншоу они столкнутся с могущественной силой неведомого зла, так что прежняя жизнь покажется раем", - зловеще подытожено.

Режиссер и сценарист - Томас Роберт Ли. В ролях: Катрин Уокер ("Клиника") - она сыграла Агату, Ханна Эмили Андерсон ("Никита"), Джеральдин О"Роу ("Приключения молодого Индианы Джонса"), Дон МакКеллар ("Экзистенция"), Шон МакГинли ("Храброе сердце", "Банды Нью-Йорка"), Том Кэрри ("Фарго", "Горбатая гора"), Барб Митчелл ("Я - зомби"), Дэвид Лерини ("Фарго").

В кино - с 8 апреля.

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