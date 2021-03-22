Запасы газа в европейских хранилищах упали ниже 31%

На фоне холодного марта запасы газа в европейских подземных хранилищах упали до 31%, Оставшийся к 21 марта объем, по данным Gas Infrastructure Europe, - на 24,5 млрд кубометров меньше, чем в прошлом году, сообщает "Газпром".

В большинстве стран, которые входят в топ-5 по объему мощностей хранения в Европе, запасы опустились ниже 30%: в Германии - до 26%, в Нидерландах - до 24%, во Франции - до 18%, в Австрии - до 29%.

В сообщении российской компании также говорится, что потребители отобрали из европейских ПХГ 64,2 млрд кубометров газа и, чтобы восполнить этот объем, необходимо будет закачать как минимум на 54% больше газа, чем в прошлом году.

Погода пока не радует Европу теплом, поэтому подъем газа из хранилищ продолжается. В "Газпроме" ожидают, что из-за рекордов потребления прошедшей зимой и весной этого года, в летний период Европе понадобится дополнительные объем газа.