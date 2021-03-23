Австралия мобилизует армию для эвакуации жителей пострадавших городов

Правительство Австралии задействует армию для помощи регионам, пострадавшим от наводнений. Об этом рассказал премьер-министр страны Скотт Моррисон.

"Рассматривается вопрос о мобилизации от пятисот до тысячи солдат и офицеров ВС Австралии, которые при необходимости будут направлены в пострадавшие районы", - приводит его слова ТАСС.

Премьер отметил, что власти штата Новый Южный Уэльс запросили помощь военных вертолетов для спасения людей в городе Ричмонд и в низине реки Коло. В страховые компании и социальные службы страны уже обратились порядка девяти тысяч человек, чьи дома и имущество пострадали во время наводнений на восточном побережье Австралии. Ситуация остается чрезвычайно сложной, отметил премьер-министр.

Накануне из-за наводнений, вызванных проливными дождями, были эвакуированы 18 тысяч человек из города Порт-Маккуори и ряда окрестных населенных пунктов. На сегодняшний день предупреждения о подготовке к эвакуации выпущены еще для 15 тысяч человек в городах Ричмонд, Вулломби, Агнес-Бэнкс и в ряде поселков на берегах рек Коло и Хоксбери. Из-за значительного подъема уровня рек на севере штата Новый Южный Уэльс ограничено движение общественного транспорта и паромных переправ. Закрыты 263 общеобразовательные школы и десятки детских садов, перекрыт ряд межрегиональных автомагистралей.