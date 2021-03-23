Бородюк назначен новым главным тренером "Торпедо"

Новым главным тренером московского футбольного клуба "Торпедо" назначен Александр Бородюк.

Во вторник сайт "Торпедо" сообщил о том, что соглашение с 58-летним специалистом подписано до окончания сезона 2021/22. Бородюк ранее уже возглавлял "Торпедо", именно под его руководством команда в сезоне 2013/14 вышла в Премьер-лигу.

На посту Бородюк сменил Сергея Игнашевича, который в понедельник покинул клуб по взаимному согласию сторон.

"Торпедо" после 21-го тура первенства ФНЛ занимает шестое место, отставая от второго места, дающего права в следующем сезоне выступить в РПЛ, на 11 очков. При этом от зоны стыковых матчей "Торпедо" отделяет всего три очка.

Александр Бородюк помимо работы в "Торпедо" также тренировал австрийский клуб "Хорн" и "Кайрат" из Казахстана.