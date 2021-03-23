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Рубрика: В мире

ЕС отказался передать Вене дополнительную партию вакцины от коронавируса

Текст: Александр Саможнев

В Евросоюзе обостряется спор относительно распределения вакцины от коронавируса. Брюссель отказал в передаче Австрии препарата Biontech/Pfizer из дополнительной квоты в количестве 10 миллионов доз.

Фото: Константин Завражин/РГ
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По данным Financial Times, в ЕС работают над распределением около десяти миллионов доз вакцины среди небольшого числа государств-членов, которые испытывают особые трудности в сдерживании пандемии.

Среди других стран Австрия, как ожидается, не получит преимуществ от введения дополнительной квоты. Хотя на последнем заседании Совета ЕС канцлер Себастьян Курц призвал к созданию "корректирующего механизма" и, следовательно, к увеличению поставок препарата. "Курц не должен получать никаких дополнительных вакцин", - утверждают источники Financial Times.

В Австрии вакцинировано около 13 процентов населения, что немного превышает средний показатель по Евросоюзу (12%). Тот факт, что Австрия теперь не будет получать никаких дополнительных доз, скорее всего, приведет к возобновлению напряженности в отношениях с ЕС, полагают дипломаты.

Фото: Ronny Hartmann / AFP
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Наиболее вероятными кандидатами на получение вакцины являются Эстония, Латвия, Болгария и Хорватия. Оставшаяся доля будет распределена на пропорциональной основе. "Переговоры все еще продолжаются. Мы ищем решение, приемлемое для всех государств-членов, чтобы справедливо компенсировать неравенство в поставках вакцин. В любом случае, нынешняя ситуация нас не устраивает", - заявили в аппарате канцлера Австрии на запрос газеты Kronen Zeitung.

Между тем министр здравоохранения Германии Йенс Шпан предупредил население о сложной ситуации с коронавирусом. По его словам, страна находится на пороге третьей волны пандемии. Однако в Европе не хватает вакцины, чтобы ее остановить.

В мире Европа Австрия Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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