"Фиорентина" Кокорина уволила главного тренера Пранделли

Клуб итальянской Серии А "Фиорентина", за который выступает российский нападающий Александр Кокорин, отправил в отставку главного тренера Чезаре Пранделли.

О решении стало известно во вторник. Как сообщает Sky Sport Italia, главный тренер команды из Флоренции сам заявил о желании покинуть клуб после поражения от "Милана" в последнем матче чемпионата Италии со счетом 2:3.

По информации СМИ, новым наставником команды станет Джузеппе Якини, который работал в команде до ноября прошлого года. Сейчас продолжаются переговоры об условиях контракта.

"Фиорентина", в составе которой несколько раз на поле выходил российский нападающий Александр Кокорин, после 28 туров занимает 14-е место в чемпионате Италии.