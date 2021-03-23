Голикова рассказала, почему Россия отказалась от второго локдауна

Последствия второго локдауна могли бы стать более серьезными для экономики страны и самих россиян, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале "Антонимы".

"Мы оценивали ситуацию и понимали, что если сейчас закроемся, то это будет и психологический удар для людей, потому что люди плохо переносили самоизоляцию, и для экономики страны", - сказала она.

Именно поэтому, по ее словам, во время второй волны пандемии все усилия были направлены на более тщательную организацию ограничительных мер и масштабирование вакцины от коронавируса.

Вице-премьер также обратила внимание на отличие второй волны COVID-19 от первой. Она пояснила, что вначале инфекция была не изучена.

"Мы не знали об этой болезни практически ничего, не знали, как защитить себя. Но ушли на самоизоляцию, и благодаря этому у нас появилось время, чтобы организовать все системы", - подытожила Голикова.