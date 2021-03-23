Голкипер Сорокин обновил рекорд "Айлендерс"

Российский голкипер клуба "Нью-Йорк Айлендерс" Илья Сорокин одержал восьмую подряд победу в НХЛ, обновив рекорд клуба. В матче регулярного чемпионата НХЛ встречались "Филадельфия" и "Нью-Йорк Айлендерс". В основное время командам не удалось выявить сильнейшего - 1:1.

В составе "островитян" точный бросок на счету Оливера Вальстрема, а у соперников отличился Оскар Линдблом. В овертайме победу "Айлендерс" принес точный бросок нападающего Энтони Бовиллье.

Впервые в заокеанской карьере голкипер "островитян" Илья Сорокин проводил второй подряд матч. На этот раз он отразил 36 бросков из 37, одержав восьмую подряд победу. Это позволило экс-вратарю ЦСКА обновить свой же рекорд клуба из Нью-Йорка по продолжительности победной серии для вратаря-новичка.

В другом матче "Оттава" переиграла "Калгари" - 2:1. У проигравших голевая передача на счету российского защитника Никиты Нестер.