Биологи создали мировую карту неизведанной жизни

Профессора Марио Р. Мура из Федерального университета Параиба (Бразилия) и Вальтер Джетц из Йельского университета опубликовали исследование о возможностях открытия новых видов наземных позвоночных животных.

По их словам, даже сегодня большая часть биоразнообразия на Земле остается неизученной. Из-за климатических изменений и влияния человека многие виды могут вымереть до того, как их обнаружат люди. В результате ученые составили карту, на которой отмечены регионы с наибольшим потенциалом к открытиям.

Ученые проделали большую работу, проанализировав огромных массив биологических, экологических и социальных факторов. Как и ожидалось, наиболее интересные для изучения регионы оказались сосредоточены в тропических широтах Южной Америки, Африки и Юго-Восточной Азии. По мнению исследователей, четверть всех потенциальных открытий новых видов в XXI веке придется на четыре страны: Бразилию, Индонезию, Мадагаскар и Колумбию. При этом очевидно, что подавляющее большинство из них будет эндемиками - то есть обитающими строго в рамках относительно небольших жизненных ареалов.

Стоит добавить, что с момента появления современной систематики в 1758 году было описано более 1,8 миллиона видов животных, и сегодня этот перечень регулярно обновляется.