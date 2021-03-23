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23.03.2021 15:46

Клиенты УК "Промсвязь" заработали более 100% годовых

Управляющая компания "Промсвязь" заработала более 100% годовых для клиентов открытого паевого инвестиционного фонда "Промсвязь - Перспективные вложения". Доходность пая этого фонда за последние 12 месяцев увеличилась более чем в два раза - до 7800,75 рублей по состоянию на 19 марта 2021.

Таким образом, управляющие фондом "Промсвязь - Перспективные вложения" смогли двукратно превзойти среднерыночную доходность. Для сравнения: основной индикатор рынка индекс Московской биржи за этот же период прибавил 52,71%.

Открытый ПИФ "Промсвязь - Перспективные вложения" инвестирует средства клиентов в ценные бумаги российских компаний с высоким потенциалом роста и устойчивыми финансовыми показателями. Стратегия фонда нацелена на рост стоимости эмитентов в кратко- и среднесрочной перспективе. В зависимости от рыночной ситуации происходит распределение весов внутри портфеля, что позволяет добиться наибольшей эффективности в управлении. Кроме того, ряд акций в портфеле обладают высокой дивидендной доходностью, что позволяет извлечь дополнительную выгоду за счет реинвестирования дивидендных выплат.

"В 2020 году на фоне распространения коронавируса мировые рынки оказались под давлением, что привело к сильной просадке стоимости по всему спектру активов в марте прошлого года. Мы использовали эту ситуацию для поиска недооцененных бумаг с высоким потенциалом роста: компании в портфеле имеют надежные фундаментальные показатели и более низкие мультипликаторы среди конкурентов, что позволило на горизонте одного года раскрыть их акционерную стоимость. Кроме того, фонд сочетает в себе как истории роста, так и стоимостного инвестирования. Немаловажную роль сыграла ротация компаний из одних секторов в другие. На протяжении долгого времени в портфеле ПИФа присутствовала существенная доля акций "новой экономики": Ozon, Mail.ru, Яндекс и других компаний", - прокомментировал результаты управляющий активами УК "Промсвязь" Евгений Новиков.

Cправка:

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Промсвязь" является 100% дочерней компанией банка ПСБ. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00096 от 20 декабря 2002 выдана ФКЦБ России. Лицензия профессионального участника ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-10104-001000 от 10 апреля 2007, выдана ФСФР России.

ОПИФ рыночных финансовых инструментов "Промсвязь - Перспективные вложения". Правила фонда зарегистрированы ФСФР России 10.09.2004 за № 0257-74113429. По состоянию на 26.02.2021 Фонд показал следующие результаты по приросту стоимости пая: 3 месяца: +10,23%; 6 месяцев: +22,14%; 1 год: +46,79%; 3 года: +95,25%. Получить информацию о фондах и ознакомиться с Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг можно по адресу: 109240, г. Москва, ул. Николоямская, д.13, стр. 1, этаж 5 комнаты 1-31, тел. (495) 662-40-92. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев необходимо внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом предусмотрены надбавки и скидки к расчетной стоимости инвестиционных паев. Взимание надбавок и скидок уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда.

Материал предоставлен ПАО "Промсвязьбанк"

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