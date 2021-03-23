В мире
23.03.2021 13:27
Текст: Юрий Сизов

Лукашенко назвал личные интересы своего президентства

Фото: president.gov.by Фото: president.gov.by
president.gov.by

Исходя из двух интересов - благосостояния граждан и построения сильного государства - принимает решения президент Беларуси Александр Лукашенко. Свою позицию он изложил во вторник во время посещения Минского производственного кожевенного объединения, сообщает БЕЛТА.

Фото: Виктор Толочко/ РИА Новости
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"Поверьте, я никогда личных интересов не предъявлял. У меня нет "золотого дна", нет ничего - все вранье, это картинки. У меня было только одно желание: чтобы простые люди имели что-то от наших проектов. И второе - государство. Мы состоялись как государство. Я не могу его угробить. Вот мои интересы", - заявил Александр Лукашенко и добавил, что именно исходя из этих требований, готов поддерживать различные проекты и предприятия.

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