Лукашенко назвал личные интересы своего президентства

Исходя из двух интересов - благосостояния граждан и построения сильного государства - принимает решения президент Беларуси Александр Лукашенко. Свою позицию он изложил во вторник во время посещения Минского производственного кожевенного объединения, сообщает БЕЛТА.

"Поверьте, я никогда личных интересов не предъявлял. У меня нет "золотого дна", нет ничего - все вранье, это картинки. У меня было только одно желание: чтобы простые люди имели что-то от наших проектов. И второе - государство. Мы состоялись как государство. Я не могу его угробить. Вот мои интересы", - заявил Александр Лукашенко и добавил, что именно исходя из этих требований, готов поддерживать различные проекты и предприятия.