Лукашенко заверил, что новых решений по пенсионному возрасту не планируется

Никаких изменений относительно пенсионного возраста в Беларуси не планируется, заверил Александр Лукашенко, выступая 23 марта перед трудовым коллективом Минского кожевенного объединения. "Все решения приняты. В этом направлении и будем действовать", - подчеркнул президент, отвечая на вопрос одной из работниц завода.

Можно было бы, пояснил глава государства, ввести пенсионный возраст и, например, с пятидесяти лет. "Но только вы не забывайте, что затем нас с вами будут содержать наши дети". Возросла бы нагрузка, взносы в пенсионный фонд. "Но ни одна мать, ни один отец никогда не скажет: пусть за меня платят мои дочка или сын. Скажут: да я лучше поработаю 3-5 лет", - полагает президент.

Он напомнил, что и сам вышел из простой семьи. "У меня мать была дояркой, и сам десять лет коров доил. Но мы не должны свои проблемы перекладывать на детей. Вот в чем проблема", - уточнил Лукашенко и добавил: "Я сам скоро буду пенсионером. Что ж, я буду до 80 лет работать, а с 80 на пенсию пойду? На самолет буду взбираться, еще упаду на этих ступеньках", - пошутил Лукашенко.