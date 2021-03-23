Microsoft планирует купить Discord - популярный среди геймеров сервис для аудио и видеозвонков. Сумма сделки оценивается в 10 млрд долларов, пишет Bloomberg.

В настоящий момент компании ведут переговоры, но окончательное решение о продаже руководство Discord еще не приняло - среди вариантов рассматривается выход на биржу. По данным The Wall Street Journal, выручка Discord за последний год превысила 130 млн долларов, но этих средств все равно не хватило, чтобы закончить год с прибылью.

Недавно компания Microsoft купила игрового издателя ZeniMax Media за 7,5 млрд долларов.