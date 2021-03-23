Объявивший о завершении карьеры российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов исключен из рейтингов UFC.

Несмотря на все попытки главы UFC Даны Уайта уговорить Хабиба Нурмагомедова, владевшего чемпионским поясом в легком весе, не завершать карьеру, тот все же остался непреклонен. Чемпион официально ушел непобежденным.

В итоге Нурмагомедов был исключен из обновленного рейтинга, а титул в легком весе объявлен вакантным.

Таким образом, на первую строчку в рейтинге бойцов вне зависимости от весовой категории вернулся Джон Джонс. Вторую позицию занимает Камару Усман, а третий - чемпион в тяжелом весе Стипе Миочич.