Песков назвал Путина сторонником добрых отношений со всеми странами

Президент России настроен на добрые отношения со всеми государствами, но в одиночку это делать нельзя. Об этом заявил, отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Любые внешнеполитические контакты осуществляются только на равноправной и взаимовыгодной основе, на основе взаимности. Мы сторонники добрых отношений со всеми", - сказал Песков.

"Владимир Путин - убежденный сторонник добрых отношений со всеми, но, конечно, их выстраивать в одиночку невозможно", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Все международные дела России в первую очередь должны отвечать национальным интересам, так было всегда - как минимум, во время президентства Путина, напомнил Песков.