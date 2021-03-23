"Почта России" вошла в десятку лучших операторов экспресс-доставки

"Почта России" заняла 10 место в международном рейтинге PwC по качеству EMS-доставки (экспресс-доставка международных отправлений). Рейтинг составлен среди 198 национальных почтовых операторов. В 2015 г. компания находилась на 81 позиции.

Первое место в рейтинге PwC занимает национальный почтовый оператор Вьетнама, второе - Макао (Китая), третье - Малайзии. Среди европейских операторов в десятку лидеров входит лишь Словакия, которая занимает 4-е место. Великобритания находится на 27-й строчке, Франция - на 28-й, Канада - на 49-й, США - на 91-й, а Германия - на 97-й строчке.

"Почта России" попала в десятку благодаря своим результатам. В 4 квартале 2020 г. компания доставила в срок 91% посылок. Высоко оценен также клиентский сервис, уровень услуг и оперативность отслеживания заказов.

За год европейская дочерняя компания "Почты России" приняла в 2 раза больше EMS-отправлений, чем годом ранее. На 13,4% (до 7,5 млн штук) выросло количество внутрироссийских и экспортных доставок EMS. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, средний срок доставки по России сократился с 5 до 3 дней. Доля посылок, доставленных в течение 72 часов, выросла с 44% до 73%. Самыми популярными направлениями экспортных посылок EMS, которые доставила "Почта России", стали США - 19%, Украина - 9%, Германия - 7%, и Китай - 6%.

"Конец года традиционно является пиковым для всех логистических компаний, и мы рады, что, несмотря на ограничения и трудности, вызванные пандемией, смогли не просто сохранить, но и значительно улучшить качество доставки EMS-отправлений", - отметил замглавы "Почты России" Георгий Аликошвили.