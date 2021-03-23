Посол России призвала власти Болгарии прекратить "шпионское шоу"

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова прокомментировала "шпионские" скандалы с выдворениями российских дипломатов, а также уголовные дела против болгарских граждан, которых прокуратура республики обвиняет в "работе на Москву". Глава дипмиссии призвала Софию прекратить "шоу" на эту тему, передает ТАСС со ссылкой на интервью Митрофановой болгарской газете "24 часа".

Посол отметила, что антироссийская риторика в Болгарии "набирает обороты", и с октября 2019-го болгарские власти не перестают примерно каждые три месяца высылать из страны российских дипломатов - причем делают это под надуманными предлогами и с большой помпезностью. По мнению Митрофановой, за этой кампанией стоят игроки, не заинтересованные в "поступательном развитии сотрудничества" между двумя странами, которому не мешает членство Болгарии в НАТО и ЕС. Кроме того, нельзя списывать со счетов внутриполитическую конъюнктуру, предвыборную борьбу и другие подобные факторы. Однако в Москве надеются, что они не смогут повлиять на фундаментальные связи России и Болгарии.

"Россия не ведет какой-либо незаконной деятельности против Болгарии", - заключила дипломат.