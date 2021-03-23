Принц Гарри устроился в компанию карьерного тренинга

Британский принц Гарри устроился на работу. Как пишет The Wall Street Journal, младший внук Елизаветы Второй, который на фоне конфликта своей супруги Меган с Виндзорами отказался от официального статуса старшего члена монархии со всеми привилегиями и переехал за океан, теперь получил должность в руководстве калифорнийской компании. Это стартап Кремниевой долины, который занимается тренингами карьерного и личностного роста.

По данным издания, в обязанности герцога Сассекского входит разработка маркетинговых стратегий, сбор благотворительных средств и чтение лекций о психическом здоровье. При этом принца освободили от кадровых вопросов и всяческой бухгалтерии. Кстати, отсидеться на удаленке Гарри не удастся. Как только карантинные ограничения снимут, ему придется ездить на "планерки" руководства компании в офис в Сан-Франциско и участвовать в ее мероприятиях.

Недавно поклонники Гарри смогли посмотреть, как они с женой и сыном Арчи живут в своем доме на тихоокеанском побережье в Санта-Барбаре и разводят кур. Оттуда они дали интервью своей соседке - известной телеведущей Опре Уинфри, в котором Меган рассказала об обидах на королевскую семью, обвинив неназванных представителей короны в расизме.