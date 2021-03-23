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Рубрика: В мире

Псаки обвинила "сложные ступени" в инциденте с Байденом

Текст: Максим Макарычев
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки обвинила в пятничном инциденте с президентом Байденом "сложные ступени", ведущие на борт самолета Air Force One.

Псаки сказала на своем ежедневном брифинге для прессы, что с Байденом "все в порядке" после того, как он несколько раз упал, поднимаясь по трапу в Air Force One на базе "Эндрюс" в Мэриленде перед вылетом в Атланту, сообщает The New York Post. "Я не знаю, поднимались ли вы по этим ступеням, иногда они немного сложны", - сказала Псаки. В ответ на вопрос журналистов она сообщила, что "не знает", оценивал ли врач состояние 78-летнего Байдена сразу после того, как он несколько раз споткнулся на трапе.

Фото: AP Photo/Alex Brandon
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Между тем заместитель Псаки Карин Жан-Пьер в пятницу заявила журналистам на борту президентского самолета, что во всем виноват ветер. "На улице довольно ветрено. Очень ветрено. Я сама чуть не упала, поднимаясь по ступенькам", - сказала Жан-Пьер. По данным Национальной метеорологической службы, в пятницу утром на базе Эндрюс дул ветер со скоростью более 32 километров в час, порывы достигали 40 километров в час. Сильный ветер, отмечает издание, не помешал взлететь самолету, а ранее и вертолету Marine One, который доставил Байдена на базу "Эндрюс" из Белого дома.

Ранее в программе Fox News бывший старший советник Трампа Стивен Миллер прокомментировал событие на базе "Эндрюс". "Я много раз ходил по этим ступенькам. Они не скользкие, и военно-воздушные силы следят за тем, чтобы они не были скользкими", - отметил Миллер.

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