Работавшую няней и убившую ребенка Бобокулову вышлют из РФ после лечения

Приезжую из Узбекистана Гюльчехру Бобокулову, работавшую в Москве няней и осужденную за убийство ребенка, после окончания принудительного лечения вышлют из России. Об этом сообщили в МВД России.

"В отношении осужденной в 2017-м году принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в РФ. После окончания процедуры принудительного лечения она подлежит депортации за пределы России", - цитирует РИА Новости ответ полицейского ведомства на редакционный запрос.

Напомним, в январе 2017 года Бобокулова была осуждена за убийство ребенка в Москве. Согласно приговору она была направлена на принудительное лечение в один из стационаров с интенсивным наблюдением. По данным СМИ, в настоящее время она проходит лечение в Казани, но должна вскоре освободиться.

Напомним, в феврале 2016 года Бобокулова убила четырехлетнюю девочку, за которой должна была следить. После этого она подожгла квартиру и вышла на улицу к ближайшей станции метро. Там женщина около 20 минут ходила по улице, разговаривала сама с собой и угрожала прохожим и полицейским, пока ее не задержали.

Экспертиза показала, что 39-летняя Бобокулова страдает хроническим психическим расстройством. Женщине было предъявлено обвинение в убийстве ребенка, поджоге, а также заведомо ­ложном сообщении о взрыве.