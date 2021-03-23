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23.03.2021 12:40
Рубрика: Происшествия

Работавшую няней и убившую ребенка Бобокулову вышлют из РФ после лечения

Текст: Иван Петров
Приезжую из Узбекистана Гюльчехру Бобокулову, работавшую в Москве няней и осужденную за убийство ребенка, после окончания принудительного лечения вышлют из России. Об этом сообщили в МВД России.
Фото: Андрей Никеричев/Агентство "Москва" Фото: Андрей Никеричев/Агентство "Москва"
Фото: Андрей Никеричев/Агентство "Москва"

"В отношении осужденной в 2017-м году принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в РФ. После окончания процедуры принудительного лечения она подлежит депортации за пределы России", - цитирует РИА Новости ответ полицейского ведомства на редакционный запрос.

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Напомним, в январе 2017 года Бобокулова была осуждена за убийство ребенка в Москве. Согласно приговору она была направлена на принудительное лечение в один из стационаров с интенсивным наблюдением. По данным СМИ, в настоящее время она проходит лечение в Казани, но должна вскоре освободиться.

Напомним, в феврале 2016 года Бобокулова убила четырехлетнюю девочку, за которой должна была следить. После этого она подожгла квартиру и вышла на улицу к ближайшей станции метро. Там женщина около 20 минут ходила по улице, разговаривала сама с собой и угрожала прохожим и полицейским, пока ее не задержали.

Экспертиза показала, что 39-летняя Бобокулова страдает хроническим психическим расстройством. Женщине было предъявлено обвинение в убийстве ребенка, поджоге, а также заведомо ­ложном сообщении о взрыве.

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