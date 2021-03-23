Гинер прокомментировал назначение Олича

Президент ЦСКА Евгений Гинер объяснил причину ухода Виктора Ганчаренко и назначение на пост главного тренера клуба Ивицы Олича.

Во вторник ЦСКА официально объявил о возвращении в клуб своего бывшего игрока - хорвата Ивицы Олича. 41-летний экс-нападающий московского клуба стал новым наставником команды.

"Рад приветствовать Ивицу Олича, который сдержал свое обещание однажды вернуться в наш клуб. Понимаем, что у него еще не было опыта самостоятельной работы, перед принятием решения мы взвесили все риски. Верим, что этот шаг поможет нам исправить турнирную ситуацию и продолжить развитие команды. Ивица сможет рассчитывать на тренерский штаб, и руководство клуба также окажет ему полную поддержку. Уверен, что болельщики тепло примут возвращение Олича", - цитирует Гинера сайт ЦСКА.

Президент армейского клуба выразил уверенность, что хорватский специалист сможет приумножить успехи ЦСКА.

Также руководитель клуба признался, что решение об увольнении Виктора Ганчаренко было принято обеими сторонами в интересах команды. Гинер отметил, что в сложившейся ситуации прекращение сотрудничества стало лучшим для всех решением.