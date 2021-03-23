Пьяный пассажир столичного метро избил сотрудницу службы безопасности

Безобразная история произошла в вестибюле станции "Жулебино" Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена.

Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь сообщила, что пьяный 39-летний житель Подмосковья попытался пройти на станцию через турникет, работающий на выход для пассажиров. В ответ на сделанное ему сотрудницей службы безопасности замечание о необходимости оплатить проезд, мужчина сначала проигнорировал требование, а затем со всей силы толкнул женщину. От удара она упала на пол.

Сотрудники полиции УВД на Московском метрополитене сразу же задержали хулигана и доставили его в отдел полиции.

Согласно заключению врачей, при падении 55-летняя женщина получила серьезную травму руки. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.