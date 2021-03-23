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23.03.2021 18:11
Рубрика: Происшествия

У работника кондитерской фабрики в Москве отобрали 6 млн рублей

Текст: Михаил Фалалеев

Разбойное нападение произошло почти в центре Москвы - на Ленинском проспекте.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что разбой произошел еще в октябре 2019 года. Налетчики, видимо, знали, за кем охотились. Двигаясь на двух машинах по Ленинскому проспекту в Москве, они спровоцировали ДТП с автомобилем, который следовал в попутном направлении. Преградив дорогу, они напали на водителя, выстрелили в него из травматического пистолета, избили и похитили из багажника сумки с деньгами. Сумма причиненного ущерба составила 6 миллионов рублей.

Разбойников искали полтора года. Понятно, что преступники соблюдали меры конспирации и постоянно меняли места жительства. Наконец, сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с московскими полицейскими и коллегами из ФСБ России вычислили и задержали подозреваемых. Брали их при силовой поддержке сотрудников Росгвардии в столице и городском округе Балашиха Московской области. Были задержаны двое уроженцев государства Центральной Азии. Они взяты под стражу.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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