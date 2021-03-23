В Москве открылся экомарафон, посвященный "Часу земли"

С 23 по 27 марта пройдет около 30 эколого-просветительских мероприятий как онлайн, так и в офлайн-формате. Об том сообщает департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Как рассказал руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский, это не только очень зрелищное событие и возможность увидеть необычную ночную панораму столицы. "Это масштабное мероприятие, которое способно привлечь внимание жителей города к сохранению природных ресурсов и продемонстрировать, что каждый лично может принять в этом участие, - рассказал Кульбачевский. - Экологическое просвещение - одна из важнейших задач департамента с момента его создания, поэтому мы ежегодно поддерживаем акцию "Час Земли".

Экомарафон пройдет под девизом: "Выключай свет: включай заботу о планете".

Специалисты подготовили мастер-классы по изготовлению и декорированию подсвечников, картонного дерева, пластилиновой планеты, а также викторины, лекции, экосоветы, занятия, посвященные ответственному отношению человека к природным ресурсам.

Так, 25 марта, пройдет викторина "Полезные экопривычки".

А 26 марта в 10:00 - занятие "Всего лишь час для Земли".

В 11:00 - мастер-класс "Дерево Земли". Научат делать дерево из картона, крафт-бумаги и зеленых салфеток.

12:30 - занятие "Бережем свет и воду. Правила экономного потребления". Специалисты подготовили памятку "Как экономить воду, электроэнергию и другие ресурсы".

27 марта в 10:00 состоится занятие "Час Земли". На занятии расскажут об акции. В завершении лекции участников ждет интересная познавательная викторина.

11:00 - викторина "У нас Земля одна". Участники викторины смогут проверить свои знания о планете и узнать новые интересные факты.

12:00 - занятие "Заметки натуралиста. Что такое "Час Земли".

Где искать: Instagram (@tushino_park) ДПТ "Тушинский", "Покровское-Стрешнево".

16:00 - занятие "В темноте да не в обиде". Расскажут, какие интересные мероприятия были устроены при проведении акции "Час Земли".

Где искать: Вконтакте(@ecobee28), Instagram (@ecobeecentre) экоцентра "Пчеловодство".

Подробности занятий в социальных сетях Мосприроды.

Акция "Час Земли" пойдет 27 марта, причем Москва кинуй присоединится в 13-й раз. Основнач ее цель - привлечь внимание к необходимости бережного отношения к природе, разумному потреблению и экономии ресурсов планеты.