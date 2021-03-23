Названа дата слушания по обжалованию приговора Шамсутдинову

Апелляционное слушание по делу срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял восемь человек, назначено на 21 апреля.

Как сообщил ТАСС его адвокат Равиль Тугушев, суд рассмотрит три апелляции. При этом на каждую из них военная прокуратура написала возражения.

Напомним, в октябре 2019 года Рамиль Шамсутдинов при смене караула в воинской части ЗАТО Горный открыл огонь по солдатам и офицерам. Были убиты восемь человек, еще двое ранены. На преступление срочника толкнула дедовщина: ему три дня не давали спать и угрожали окунуть головой в унитаз.

В декабре прошлого года суд присяжных признал Шамсутдинова виновным, но заслуживающим снисхождения. 21 января 2-й Восточный окружной военный суд в Чите назначил ему 24,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он в общей сложности должен возместить потерпевшей стороне 9,8 миллиона рублей за моральный ущерб.