В Хабаровском крае осудят экс-директора фирмы за завышение цен на топливо

В Хабаровском крае бывший генеральный директор межмуниципального ООО "Межрайтопливо" обвиняется в злоупотреблении полномочиями (часть вторая статьи 201 УК РФ).

В 2019 году фигурант дела создал условия для победы определенной фирмы в конкурсе на поставку нефтепродуктов для социальных нужд Ванинского и Советско-Гаванского районов. Впоследствии он незаконно заключил дополнительное соглашение об увеличении стоимости поставляемого топлива.

Из-за действий обвиняемого министерству жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского причинен ущерб в четыре миллиона рублей.

В ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает следственное управление СК РФ по региону.