Главой Перми выбран Алексей Демкин

23 марта на пленарном заседании городской думы депутаты выбрали главой Перми Алексея Демкина. За его кандидатуру проголосовали 28 депутатов, один был против, и еще один воздержался.

Перед началом голосования Алексей Демкин выступил с докладом перед депутатами, в котором подчеркнул, что с 2019 года в России реализуются национальные проекты федерального масштаба, в которых обозначены цели и стратегические задачи развития нашей страны на период до 2024 года. Именно эти проекты должны стать основой развития города.

- Развитие социальной и коммунальной инфраструктуры, строительство дорог, создание парков и скверов, экологическое развитие - все это в абсолютно равной мере должно относиться ко всем районам города, - заявил Демкин. - Город должен эффективно отвечать потребностям горожан. Это значит иметь возможность и быстро посмотреть в приложении дневник школьника, расписание трамваев, как провести досуг, оплатить коммунальные услуги, найти работу, уже сейчас на всех городских маршрутах оплатить проезд с помощью транспортной, или банковской карты. Необходимо продолжать цифровизацию городского хозяйства, например, разработать и внедрить систему автоматизированного контроля исполнения заявок потребителей и устранения аварий.

Напомним, что Алексей Демкин был назначен на пост временно исполняющего обязанности главы города в декабре 2020 года. Торжественная церемония принесения им присяги состоится 30 марта.