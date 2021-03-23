В Оренбуржье школьники вернули пенсионерке потерянные 100 000 рублей

Богдан Ермолаев и Александр Овсянников передали находку в полицию. Фото: Пресс--служба УМВД по Оренбургской области

В оренбургском райцентре Абдулино восьмиклассник и нашли и вернули пенсионерке потерянный кошелек, в котором находилось 100 000 рублей. Сейчас решается вопрос о поощрении школьников за честный поступок.

Как сообщает УМВД по региону, кошелек с крупной суммой денег мальчики обнаружили, проходя мимо стоянки такси. Друзья тут же решили передать находку в полицию.

Тем временем с заявлением о пропаже в правоохранительные органы обратилась хозяйка кошелька: женщина обронила его, выходя из такси. Потерянное было возвращено заявительнице.

Полицейские поблагодарили ребят. Решается вопрос об их награждении.