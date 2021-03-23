Под Красноярском при пожаре погиб пациент реабилитационного центра

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по факту гибели пациента реабилитационного центра, сообщили в СК по Красноярскому краю и республике Хакасия.

По данным спасателей, 22 марта вечером загорелся трехэтажный частный дом в поселке Сорокино Манского района. На момент прибытия пожарных здание уже горело по всей площади.

- На вызов прибыли 14 человек и шесть единиц техники. В 16.36 по мск пожар был локализован на площади 375 квадратных метров, в 23.00 по мск - ликвидирован. По предварительной информации, дом был передан социально-реабилитационному центру благотворительного фонда "Инициатива Добра". Один пациент центра погиб, девятерым удалось эвакуироваться самостоятельно, - пояснили в МЧС края.

Как добавили в следственном комитете региона, здесь проходили реабилитацию люди, страдающие наркотической и алкогольной зависимостью. Как выяснили следователи, от отравления продуктами горения скончался мужчина 60 лет. Еще троих пришлось госпитализировать после того, как они, спасаясь от пожара, выпрыгнули наружу, разбив окно на первом этаже.

- Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следствие наряду с другими рассматривает версию возникновения пожара в результате неисправности электропроводки, - сообщила старший помощник руководителя СК края Ольга Шаманская.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются свидетели и очевидцы, изымается служебная документация, устанавливается местонахождение владельца учреждения.