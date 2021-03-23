В Горном Алтае в ДТП с опорой ЛЭП пострадали пять человек

В Республике Алтай автомобиль ВАЗ-21043 ночью наехал на опору линии электропередач. Пять пассажиров "четверки", в том числе ребенок, пострадали в аварии.

- ДТП произошло примерно в 00:20 часов по местному времени в селе Элекмонар Чемальского района, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Алтай.

Водитель не справился с управлением и допустил столкновение с опорой ЛЭП. В результате пять пассажиров, находившихся в автомобиле, в том числе 15-летний ребенок, получили травмы, но госпитализация им не понадобилась.

При этом водитель скрылся с места ДТП. В настоящее время проводится административное расследование. Сотрудникам полиции предстоит выяснить, кто находился за рулем автомобиля в момент аварии.