В КБР следователи начали проверку после смерти младенца в больнице

В Республиканской детской клинической больнице Нальчика 13 марта скончался десятимесячный ребенок, который находился на искусственной вентиляции легких с рождения. После этого городской следственный отдел следственного управления СК РФ начал проверку инцидента. Как сообщили в пресс-службе ведомства, состояние малыша могло быть спровоцировано неправильно принятыми родами.

- Согласно материалам проверки, 13 марта 2021 года, в Республиканской детской клинической больнице скончался ребенок 2020 года рождения. С момента рождения ребенок был подключен к системе искусственной вентиляции легких, самостоятельно не питался и какой-либо активности не проявлял. По предварительным данным, такое состояние ребенка явилось следствием ненадлежаще организованного родоразрешения, - говорится в сообщении следственного ведомства.

Мальчик родился 20 мая прошлого года и первые две недели находился без сознания. С тех пор его жизнь постоянно поддерживали медики. Сейчас следователи назначили ряд судебно-медицинских экспертиз, также в СУ СКР по Кабардино-Балкарии отметили, что примут все меры для установления виновных и привлечения их к ответственности.