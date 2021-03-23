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23.03.2021,  
15:17
Текст:  Светлана Цыганкова

В Ленобласти лучшие экипажи состязались в "Танковом биатлоне"

Фото: Пресс-служба ЗВО Фото: Пресс-служба ЗВО
Фото: Пресс-служба ЗВО

Лучшие экипажи воинских частей Западного военного округа состязались в "Танковом биатлоне". Как выполняли боевые задания и стреляли по имитирующим мишеням военнослужащие, можно понаблюдать на видео, подготовленном пресс-службой ЗВО.

Фото: Минобороны РФ
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Танкисты продемонстрировали навыки скоростного преодоления трассы в индивидуальной гонке и эстафете. Маршрут был сложным, с многочисленными естественными и искусственными препятствиями - противотанковыми рвами, траншеями и минно-взрывными заграждениями. Командиры и наводчики-операторы показывали точность стрельбы с места и в движении, как по мишеням, имитирующим танки, так и по пехоте и низколетящим вертолетам на дистанции от 900 до 2,2 тысячи метров.

Лучший экипаж будет представлять ЗВО на следующем этапе конкурса на подмосковном полигоне Алабино. Первое место - у военнослужащих гвардейской танковой армии.

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