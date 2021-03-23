В Ленобласти лучшие экипажи состязались в "Танковом биатлоне"

Лучшие экипажи воинских частей Западного военного округа состязались в "Танковом биатлоне". Как выполняли боевые задания и стреляли по имитирующим мишеням военнослужащие, можно понаблюдать на видео, подготовленном пресс-службой ЗВО.

Танкисты продемонстрировали навыки скоростного преодоления трассы в индивидуальной гонке и эстафете. Маршрут был сложным, с многочисленными естественными и искусственными препятствиями - противотанковыми рвами, траншеями и минно-взрывными заграждениями. Командиры и наводчики-операторы показывали точность стрельбы с места и в движении, как по мишеням, имитирующим танки, так и по пехоте и низколетящим вертолетам на дистанции от 900 до 2,2 тысячи метров.

Лучший экипаж будет представлять ЗВО на следующем этапе конкурса на подмосковном полигоне Алабино. Первое место - у военнослужащих гвардейской танковой армии.